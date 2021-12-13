Подати заявку, щоб стати кандидатом в усиновлювачі, можна буде на порталі "Дія", - Мінцифри
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На порталі "Дія" можна буде подати заявку, щоб стати кандидатом в усиновлювачі.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз, щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати документи та довідки, нести їх до служб у справах дітей, вистоювати черги та чекати на результат. Щоб максимально спростити цей процес, Мінцифра спільно з Мінсоцполітики розробляють послугу онлайн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це полегшить подачу документів, пришвидшить перевірку поданих документів працівниками служб у справах дітей, мінімізує корупційну складову.
Скористатися послугою можна буде невдовзі на порталі Дія.