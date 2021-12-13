Для тестування нардепів на наркотики немає законодавчого механізму, - Стефанчук
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.
Він зізнався, що навіть складно уявляє, як можна провести такі процедури у законний спосіб.
"Будь-який громадянин України, навіть якщо він - народний депутат, користується цілою низкою благ і преференцій, які передбачені у ІІ розділі Конституції України, в тому числі у питаннях, пов’язаних із його недоторканністю. Якщо це рішення (про проведення тестування. - Ред.) буде прийняте у Верховній Раді, тоді, безперечно, ми шукатимемо механізми. А поки це початок якоїсь розмови", - наголосив спікер.
Стефанчук також розказав, що негативно ставиться до будь-яких залежностей - наркотичних, алкогольних та інших.
"Рішення Верховної Ради повинні прийматися на підставі зрозумілого, чесного і прямого волевиявлення", - додав він.