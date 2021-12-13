Луганська ТЕС опинилася в заручниках у Росії через бездіяльність уряду, – лідер профспілки гірників

Кабінет Міністрів з 2014 року так і не побудував залізничну колію 40 км до міста Щастя (Луганська область), через що місцева ТЕС залишається повністю залежною від поставок вугілля з Росії.

Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

"Місцеві жителі опинились у заручниках - у залежності від постачання вугілля антрацитових марок з Росії. А все через те, що уряд не побудував ділянку залізничного полотна до місцевої ТЕС з українського боку. У "велике будівництво", як в прірву, йдуть мільярди гривень платників податків, але немає грошей на забезпечення 40 км життєво важливого шляху для цілого регіону", - заявив лідер профспілки.

Він заявив, що критична ситуація в регіоні виникла в першу чергу з вини уряду. "Тепер влада має забезпечити енергетиків газом за доступними цінами. Бо тепло має коштувати для всіх українців однаково", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їзні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України. У критичній ситуації що склалась, Луганська ОДА звернулась до прем’єр-міністра з проханням забезпечити безперебійне постачання природного газу. Цей заклик підтримали також народні депутати. Експерти наголошують, що наслідком вугільної блокади Росії може бути знеструмлення стратегічних підприємства та об’єктів критичної інфраструктури області, а разом з тим сотень шкіл та дитячих садків, понад пів сотні медичних закладів.