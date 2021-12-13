Загроза для Путіна номер один - це не стільки розширення НАТО, скільки демократія в Україні, - експосол США у РФ Макфол

Головною загрозою для президента РФ Володимира Путіна є не розширення НАТО на схід, а саме демократична Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів експосол США у Росії Майкл Макфол.

"Я не знаю, чого хоче Путін. І я не знаю нікого, хто б знав це. І я не повірю нікому, хто каже, що знає чого сьогодні хоче Путін. На це питання і йому самому складно дати відповідь", - сказав він.

Макфол зауважив, що спостерігає за Путіним вже тривалий час, писав про нього і навіть зустрічався з ним, коли працював на уряд США.

"Я би сказав про кілька речей, які розумію. Мені здається, що Путін відчуває загрозу не стільки від експансії НАТО в Україні, скільки від демократії в Україні. Це номер один загроза для нього. Оскільки загроза щодо НАТО не є реальною, ми бачимо дискусії навколо цього, яка триває вже багато часу. Але це не можна назвати реальним рухом до НАТО.

Але ось що реально, так це українська демократія. У Путіна є своя теорія щодо світового устрою. Він вважає, що українці та росіяни – це представники однієї нації. І він знає, як це – управляти Росією, коли в неї є сильний лідер, консервативні цінності, і все це називається автократією. І якщо люди з міфічної єдиної нації можуть отримати цю демократію, мати свободу виборів, незалежні медіа, громадянське суспільство, йому буде складно утримувати свою легітимність в Росії", - повідомив він.

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Також, на думку Макфола, Путін мріє, щоб демократія в Україні зазнала краху.

"Він мріє про те, щоб демократія в Україні зазнала краху. І в нього була стратегія на тривалий час, якщо навіть згадувати Помаранчеву революцію. Він використовував безліч інструментів для цього – медіа, телеграм-канали, гроші чи групи громадянського суспільства. Але також він вирішив використовувати військові сили для того, щоб дестабілізувати Україну.

І є звичайно більш короткострокові речі, які стосуються того, щоб дестабілізувати США та підвищувати ставки", - зазначив американський дипломат.