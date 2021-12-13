Стефанчук про можливий референдум щодо статусу Донбасу та Криму: "Сепаратизму в державі не буде"
Так на брифінгу в Верховній Раді спікер Руслан Стефанчук с прокоментував можливе проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, про що заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що в законі чітко прописані всі процедури: "Будь-яке питання, яке відповідає усім вимогам, передбаченим законом про Всеукраїнський референдум, і набере підтримку 3 млн голосів, може бути винесено на референдум, але це має бути ініціатива громадян України".
Голова Верховної Ради зауважив, що Конституція передбачає "усі нюанси" щодо винесення на референдум питань територіального устрою України.
"Сепаратизму в державі не буде. Не буде так, що одна територія України вирішуватиме долю України. Це питання всеукраїнського референдуму", - додав Стефанчук.
нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.