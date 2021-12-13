"Голос" має сам вирішити свої внутрішньофракційні проблеми: я не маю права втручатися, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спробував зробити усе можливе, що від нього залежить, у ситуації з фракцією "Голос".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу у понеділок.

"Мені дуже прикро, що це відбувається з дуже проукраїнською, дуже молодою і дуже якісною політичною силою в парламенті, але, як і в кожній юридичній сім’ї, вони повинні розібратися в середині самі і ухвалити рішення, яке сприйме Верховна Рада, тому що ні я, як голова Верховної Ради, ні мої колеги не мають права втручатися у внутрішньофракційну діяльність. Вони мають вийти із рішенням, а ми – його оголосити", - заявив Стефанчук.

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Спікер побажав депутатам фракції "Голос" знайти порозуміння.

"Я дуже прошу інші політичні сили не спекулювати на цьому, тому що вважаю, що парламент – це невеличка сім’я. Коли в твого сусіда палає в хаті, не треба підносити відро з газом і тушити. Треба навпаки дати їм можливість розібратися. Вони усі розумні та фахові люди. Вони зможуть знайти спільну мову, щоб не ставити парламент у незручне становище, коли ми ніби повинні вирішувати їхнє внутрішнє питання", - додав він.

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