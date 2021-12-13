Заява Ткаченка про відставку до Ради офіційно не надходила, - Стефанчук
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Заява міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка про відставку з посади офіційно не надходила до Верховної Ради
Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Україна".
"За моєю інформацією, вона (заява Ткаченка про відставку. - Ред.) не "заходила", тобто офіційно до Верховної Ради через систему "вхідні-вихідні" вона не надходила. Ми з'ясовуємо далі цю ситуацію", - сказав Стефанчук.