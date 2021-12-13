Новий уряд ФРН сумнівається у можливості повної реанімації "нормандського формату", – посол Мельник

У коаліційній угоді нового уряду Німеччини немає згадки про нормандський формат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів ZN.UA посол України у Берліні Андрій Мельник.

"На наші прямі запитання, що ж це означає, ми отримали відповіді, мовляв, Норманді – це дещо само собою зрозуміле, формат, щодо якого, мовляв, існує консенсус трьох партій, тому його і не згадували", - говорить дипломат.

Втім, на думку Мельника, не все так однозначно. Німеччина усвідомлює, що подальші переговори будуть ще більш складними, особливо після того, як Росія почала займатися відвертим шантажем, відкрито зайнявши позицію, що вона начебто не сторона конфлікту, а "посередник", а тому Москва і не збирається повертатися за стіл переговорів.

"Мені здається, що у Берліні все ж існують сумніви в тому, що новому уряду вдасться цей формат дійсно реанімувати. Йдеться саме про повну реанімацію Норманді, про відновлення хоч якоїсь довіри до Росії. Тому що довіра зараз майже повністю знищена", - пояснює дипломат.

За його словами, упродовж останніх семи років колишня канцлерка Ангела Меркель постійно телефонувала президенту РФ Володимиру Путіну, однак якщо на початку канцлерка була схильна довіряти почутому від нього, то згодом Путін просто перестав виконувати будь-які обіцянки і втратив довіру.

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Справжнім лакмусом для майбутнього формату стане те, чи зможе канцлер Олаф Шольц на початку роботи скликати у Берліні нормандський саміт (той, про який ішлося останні два роки і який через блокування Кремля так і не відбувся) – хоча б для того, щоб змусити Путіна повернутись за стіл переговорів.

"Якщо ж цього не станеться, якщо і надалі буде тривати імітація справжнього переговорного процесу, лише формальне виконання посередницьких функцій, то дуже швидко стане зрозуміло, що буде і з "Мінськом", і з Норманді, бо ці два процеси неможливо відділити один від одного", - наголошує Мельник.

Нинішню роботу нормандського формату дипломат порівнює із роботою двигуна на холостому ходу: постійні консультації, відео-конференції, дзвінки, листування, однак жодного просування вперед ані на міліметр. І це породжує розчарування, свого роду колективну травму всіх учасників нормандського формату, виникає почуття безпорадності.

Зараз українські дипломати активно працюють над проведенням зустрічі президента Володимра Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном у форматі Н3, перше знайомство українського та німецького лідерів може відбутися на Саміті ЄС у Брюсселі.

"Зараз головне, щоб не лише президент США Джо Байден, але і новий глава уряду Німеччини активно особисто включився у цей процес, щоб примусити Путіна припинити бряцати зброєю. Думаю, що у цьому мав би бути зацікавлений і сам канцлер Шольц. Адже йдеться не лише про реанімацію мирних переговорів, але так само і про повернення Німеччини на світову арену як держави-лідера", - додає Мельник.

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Лише тоді, коли потужні голоси американців і європейців звучатимуть в унісон можна буде розраховувати на реальний рух вперед, наголошує посол. Якщо ж цього не станеться, а переговорний процес в Н4 знову буде спущений і делегований на робочий рівень, тоді шанси на справжній дипломатичний прорив будуть не дуже високими.