Заарештовано 56-річну матір білоруського анархіста Халілова, який виїхав із країни. Жінка нібито визнала вину у "грубому порушенні порядку"

У Білорусі заарештовано 56-річну Гаяне Ахтіян, матір анархіста Романа Халілова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Роман Халілов виїхав із Білорусі у 2019 році, побоюючись можливого кримінального переслідування. Він проходить обвинуваченим у справі організації "Революционное действие", порушеній проти нього та ще 14 анархістів. Фігурантів звинувачують за кількома статтями КК, зокрема в організації масових заворушень та створенні екстремістської організації.

Наприкінці листопада до матері Халілова, яка мешкає в Полоцьку, прийшли із обшуком. Гаяне Ахтіян заарештували на 10 діб за непокору міліції, потім її оголосили підозрюваною у справі про грубе порушення порядку та перевели до Мінська до Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна.

3 грудня у телеграм-каналі "АнархістиБілорусі+", який, як стверджує Халілов, ведуть силовики, з'явилося відео зі сценами обшуку його матері. У першій частині ролика показують виступ Халілова на одній із акцій у Варшаві на підтримку протестувальників у Білорусі. У другій частині відео показано обшук у матері Халілова, запис супроводжує титр "Батьки відповідальні за своїх дітей". На відео Гаяне Ахтіян стоїть навколішки в оточенні працівників міліції, а також каже, що визнає свою провину. За словами Халілова, аналіз запису показує, що зізнання було змонтовано.

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Я завжди, думаючи на перспективу, розумів, що рано чи пізно почнуть третирувати моїх родичів, щоб натиснути на мене. Що саме зараз і конкретно кримінальна стаття буде, я не думав", - розповів Халілов.

За словами Халілова, мати ніколи не засуджувала його за участь в анархічному русі, але переживала через безпеку сина та раділа, коли він залишив країну.