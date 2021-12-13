Ситуація з обігом вагонів погіршилася, через це вугільна галузь зазнає збитків, – експерт
"Вагонів не вистачає. Шахтарі змушені відвантажувати продукцію на склад, оскільки нема куди вантажити. Звичайно, після цього він псується. Плюс це додаткові витрати на підйом і так далі. Тому погіршення обороту вагонів посилює стан справ у вугільній галузі", – наголосив він.
Він пояснив: розрахунок із вугільниками відбувається після того, як вугілля відвантажили зі станції, ТЕС виробили з нього електроенергію, а споживачі за неї заплатили. І якщо відвантаження вугілля зі станції гальмується, то шахтарі залишаються без грошей.
"Звісно, якщо вугілля нема в що вантажити, то воно знаходиться на складі. А це насамперед заробітна плата, і взагалі робота всіх підприємств", – каже Зімін.
Він також повідомив, що ініціатива транспортного відомства та "Укрзалізниці" скоротити термін служби вантажних вагонів лякає вугільників, оскільки через неї галузь може залишитись без вагонів, а ситуація з доставкою значно погіршиться.
"Нових вагонів ми не придбаємо і не зробимо. А старі при цьому поріжемо в металобрухт, і ще більше ускладнимо ситуацію. Тому, безумовно, наша позиція – те, що можна відремонтувати, його необхідно відремонтувати. Все життя так було. І на виробництві у тому числі. Тому ми лише за те, щоб чисельність вагонів збільшилася в Україні", – заявив Зімін.
Нагадаємо, раніше ряд аграрних та промислових компаній звинуватили "Укрзалізницю" у зривах постачання вагонів, викликаних відсутністю локомотивів. Так, за словами генерального директора ПСГ "Ковальська" Сергія Пилипенка, у листопаді компанія зіштовхнулася з надзвичайною ситуацією: 80% виробничих потужностей зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею. А ДП "Артемсіль" звернулося до прем'єр-міністра зі скаргою на те, що "Укрзалізниця" не постачає на підприємство достатньо вагонів, при цьому тарифи на перевезення зросли в кілька разів.