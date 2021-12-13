Штам коронавірусу "Омікрон" становить "дуже високий" глобальний ризик, - ВООЗ

Варіант коронавірусу "Омікрон" становить "дуже високий" глобальний ризик, і є деякі свідчення того, що вакцина не може повністю захистити від нього. Однак даних щодо ступеня небезпеки варіанту ще мало.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В організації повідомляють, що загальний ризик, пов'язаний з новим варіантом коронавірусу "Омікрон", залишається дуже високим з ряду причин. Є ранні ознаки того, що вакциновані та раніше інфіковані коронавірусом люди не виробляють достатньо антитіл, щоб запобігти інфікуванню "Омікроном", що може призвести до високої швидкості передачі та "важких наслідків".

Однак наразі залишається незрозумілим, чи є новий штам за своєю природою заразнішим, ніж домінуючий варіант "Дельта".

Підтверджуючи оцінку ВООЗ, дослідники Оксфордського університету в понеділок опублікували лабораторний аналіз, в якому йдеться про те, що дві дози вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти "Омікрону". У той час, як захист антитіл від курсів вакцини AstraZeneca і Pfizer був підірваний, є надія, що вироблені Т-клітини зможуть, принаймні, запобігти тяжкому перебігу хвороби.

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Дослідники з Оксфорда також заявили, що наразі немає доказів того, що "Омікрон" спричиняє більш тяжке захворювання.