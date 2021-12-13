Новини • Коронавірус і карантин

"Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, але епідемічна ситуація на свята має бути стабільною, - Данілов

1 89321
"Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, але епідемічна ситуація на свята має бути стабільною, - Данілов
В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися вже цього тижня.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Першу смерть від штаму "Омікрон" зафіксували у Великій Британії

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мабуть Данілов вже домовився з вірусом на свята...
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Оракул чи мольфар...
  • Колыван Спикер
    сказочный толпайоп.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини