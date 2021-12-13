"Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, але епідемічна ситуація на свята має бути стабільною, - Данілов

В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися вже цього тижня.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов", - йдеться у повідомленні.

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