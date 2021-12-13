Канцлер ФРН Шольц виступає за деескалацію ситуації на Донбасі і наполягає на недоторканності кордонів, - прессекретар Гебештрайт
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Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що зусилля в конфлікті на Донбасі мають бути спрямовані на деескалацію, а за порушенням кордонів має слідувати покарання.
Про це заявив новий прессекретар уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Канцлер уже наголосив на "нормандському форматі", наголосив на тому, що всі зусилля мають бути спрямовані на деескалацію. Він також наголосив, що недоторканність кордонів була закладена ОБСЄ, і той, хто порушує це основне правило, має розраховувати на штраф", - сказав Гебештрайт журналістам у Берліні у понеділок.
Раніше Шольц, коментуючи ситуацію на російсько-українському кордоні, говорив, що можливі порушення кордонів України та агресія не мають залишатися без наслідків.