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Канцлер ФРН Шольц виступає за деескалацію ситуації на Донбасі і наполягає на недоторканності кордонів, - прессекретар Гебештрайт

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Канцлер ФРН Шольц виступає за деескалацію ситуації на Донбасі і наполягає на недоторканності кордонів, - прессекретар Гебештрайт
Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що зусилля в конфлікті на Донбасі мають бути спрямовані на деескалацію, а за порушенням кордонів має слідувати покарання.

Про це заявив новий прессекретар уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Канцлер уже наголосив на "нормандському форматі", наголосив на тому, що всі зусилля мають бути спрямовані на деескалацію. Він також наголосив, що недоторканність кордонів була закладена ОБСЄ, і той, хто порушує це основне правило, має розраховувати на штраф", - сказав Гебештрайт журналістам у Берліні у понеділок.

Раніше Шольц, коментуючи ситуацію на російсько-українському кордоні, говорив, що можливі порушення кордонів України та агресія не мають залишатися без наслідків.

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Топ коментарі

  • Mganga Zambezi
    трепаться не мешки ворочять. и где же ваши наказания агрессору, нарушившему неприкосновенность границ? ааа. точняк. севирный патоп-2 и запрет на продажу оружия Украине. вот ваши далеко не все наказания для агрессора. Danke Schon, фрицы!
  • я гражданин Украины
    ми теж солідарні із Шольцем - тільки якого пУтлера ви блокуете тіж антидронові рушниці ....
  • Андерсен a4cbf7de
    Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан - ЗА... Международно признанные границы и не вмешательства в наши внутренние и внешние дела Раши. Так что все вопросы и призывы в Кремль к хозяину Мордора Чахлику невмирущему, он же плешивый из питерских подворотен, он же х-йло
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