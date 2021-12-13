"Слуга народу" Арахамія про інцидент з Гогілашвілі: Чиновники всіх рівнів розумітимуть, що на їхню неадекватну поведінку буде реакція

Широке висвітлення в засобах масової інформації неприпустимої поведінки вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі є запобіжником, який дасть змогу чиновникам уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ось тут якраз робота журналістів. Вона, мені здається, ключова. Оскільки, коли такі історії набувають розголосу, імена "героїв" стають загальними, то це певне щеплення. Воно може працювати, як і будь-яке щеплення, якийсь час, але достатньо тривалий період. І для людей це буде маркером, умовним стандартом, як не потрібно робити. Тобто є best practices – хороші практики, а є worst practices - погані практики", - пояснив нардеп.

За словами Арахамії, чиновники всіх рівнів розумітимуть, що на їхню неадекватну поведінку буде реакція, "незалежно від їхнього статусу, рангу, зв'язків".

Парламентар додав, що дехто вважав цю ситуацію постановочною, на яку глава держави різко і миттєво відреагував, хоча це не так, оскільки шкоди від цього інциденту більше, ніж дивідендів.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

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