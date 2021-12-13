ДТП в Луцьку: 16-річному водію повідомлено про підозру

16-річному юнаку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Автопригода сталася 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності, у Луцьку.

Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали шестеро людей, з яких один 5-річний хлопчик; 39-річна лучанка досі перебуває в реанімації.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. Нині 16-річний керманич автомобіля перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Згодом йому буде обрано запобіжний захід.

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