ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"

Європейський Союз запровадив санкції проти російської ПВК "Вагнер" й низки пов'язаних з нею осіб та організацій, які становили загрозу в Лівії, Сирії та в Україні.

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під санкції, окрім самої компанії, потрапили, зокрема, вісім осіб. Серед них - зазначений як "командувач" Олександр Кузнецов, якого в ЄС вважають "відповідальним за діяльність групи Вагнера, яка підриває мир, стабільність та безпеку в Лівії". Також у санкційному списку фігурує Дмитро Уткін, названий там засновником ПВК "Вагнер". Під його командуванням, як вважають у ЄС, були вчинені дії, які "підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".

Крім того, до списку санкцій потрапив названий у ньому одним із засновників ПВК "Вагнер" Андрій Трошев, який, за заявою ЄС, підтримує владу Сирії. Водночас санкції запровадили проти Андрія Богатова, одного з основних, на думку ЄС, учасників ПВК "Вагнер".

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Під санкції потрапили Денис Харитонов, Сергій Щербаков, яких у ЄС вважають співробітниками ПВК.