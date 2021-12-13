Люди, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн за вакцинацію на придбання ліків вже з наступного року, - Шмигаль
Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, основні цілі програми - підтримати бізнес, що постраждав від пандемії, та заохотити людей до вакцинаці. Водночас, на переконання Шмигаля, програма має бути корисною для широкого кола українців і допомагати тим, хто цього дійсно потребує.
"Уряд уже почав опрацьовувати механізм використання коштів на купівлю ліків повністю вакцинованими українцями, які старше 60 років. Ця можливість стане доступною вже з наступного року", - відзначив він.
"Розпочне ж роботу єПідтримка 19 грудня. Цього року витратити 1000 грн з віртуального рахунку можна буде на квитки в кіно, театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею, а також на придбання книжок та спортивну сферу", - резюмував Шмигаль.