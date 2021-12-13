Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі відкривали вогонь. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, війська РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Щоб змусити російських найманців припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.