Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі відкривали вогонь. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, війська РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Щоб змусити російських найманців припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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