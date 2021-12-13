Відмова від "скруток" з ПДВ щомісяця приноситиме до бюджету понад 1 млрд грн, - Гетманцев

Державний бюджет щомісяця недоотримує 1 млрд грн через "скрутки" з податком на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 1 млрд грн за місяць (відмова від "скруток" принесе. -Ред.) до бюджету. І це тільки від "скруток", - сказав нардеп "Слуги народу"

За його словами, минулий тиждень його комітет присвятив боротьбі з цим явищем.

"Останні чотири дні (інтерв'ю відбулося 10 грудня. - Ред.) ми успішно здійснюємо боротьбу з крадіжкою ПДВ із бюджету. Було заблоковано схеми системного ухилення від сплати ПДВ, так звані "скрутки" – коли купують банани, а з них нібито, за документами, виготовляють газову станцію. Ми накрили величезний, мільйонний "бізнес" конвертаторів і податківців", - сказав Гетманцев.

"Це величезна розгорнута мережа, в якій задіяні не лише керівні особи ДПС, а й правоохоронці", – додав він.

"У Харкові за реєстрацію податкової накладної з маленького підприємства з десятьма працівниками вимагали 0,5% від суми накладної, а інакше блокували і не давали реєструватися. У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування "білого" ПДВ – який і так має бути відшкодований. У Кропивницькому не видавали ліцензії на торгівлю підакцизкою, вимагаючи гроші. Це налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, що прогнив догори", – зазначив Данило Гетманцев.

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