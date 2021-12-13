Мін'юст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто
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Виконавча служба Міністерство юстиції безкоштовно віддасть 7 конфіскованих автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє ДП "Сетам".
"Міністерство юстиції України разом з ДП "СЕТАМ" та Державною виконавчою службою віддає 7 авто безоплатно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші.
Так, Мін'юст готовий безкоштовно віддати:
- Renault Clio (1998 року випуску);
- Renault Clio (1992 року випуску);
- Alfa Romeo 147 (2003 року випуску);
- Skoda Octavia (2000 року випуску);
- Fiat Multipa (2000 року випуску);
- Оpel Zafira-а (2003 року випуску);
- BMW 528 (1997 року випуску).