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Мін'юст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто

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Мін'юст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто
Виконавча служба Міністерство юстиції безкоштовно віддасть 7 конфіскованих автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє ДП "Сетам".

"Міністерство юстиції України разом з ДП "СЕТАМ" та Державною виконавчою службою віддає 7 авто безоплатно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування та інші.

Так, Мін'юст готовий безкоштовно віддати:

- Renault Clio (1998 року випуску);
- Renault Clio (1992 року випуску);
- Alfa Romeo 147 (2003 року випуску);
- Skoda Octavia (2000 року випуску);
- Fiat Multipa (2000 року випуску);
- Оpel Zafira-а (2003 року випуску);
- BMW 528 (1997 року випуску).

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Мінюст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто 01
Мінюст вирішив безкоштовно роздати сім конфіскованих авто 02

Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Наверное, отдадут тем "детям", которым наш Зеля "отдал" свои гос. резиденции
  • Anton Y 4d8473ea
    Кому потрібен цей непотріб кудлатих років?
    Найсвіжишому авто зі списку майже 19років!
    На тобі, Боже, що мені негоже.
  • Огусто
    Ці відра тільки й дарувати, бо утилізація дорога і ніде її робити.
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