Разумков оголосив, що "набирає людей в команду" та зібрався в турне

Ексспікер Верховної Ради запустив сайт для "набору команди" й повідомив, що збирається незабаром відвідати кожен обласний центр України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Команда Разумкова" в соціальній мережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди", - сказав Разумков.

За його словами, "долучитися до команди" можна, заповнивши анкету на сайті, або зателефонувавши за номером гарячої лінії.

"А я незабаром планую відвідати кожну область нашої держави", - додав Разумков.

Також читайте: Перемовин про спільну партію з Аваковим чи Гройсманом у мене не було, - Разумков