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Разумков оголосив, що "набирає людей в команду" та зібрався в турне

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Разумков оголосив, що "набирає людей в команду" та зібрався в турне
Ексспікер Верховної Ради запустив сайт для "набору команди" й повідомив, що збирається незабаром відвідати кожен обласний центр України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Команда Разумкова" в соціальній мережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди", - сказав Разумков.

За його словами, "долучитися до команди" можна, заповнивши анкету на сайті, або зателефонувавши за номером гарячої лінії.

"А я незабаром планую відвідати кожну область нашої держави", - додав Разумков.

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    З однієї сторони Разумков це добре. Забиратиме голоси у ЗЄїли. З іншої -гнида гнидою.
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Мудро діє Коломойський: розклав яйця в три корзинки - Зе,Жулька,а тепер ще й Разумков!!! Хавайте,дебіли!!!
  • irenka ko
    Зебіли! Для вас підготували нове-старе лайно. Не забудьте ще й цього рига обрати препіздєнтом.
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