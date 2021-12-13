Разумков оголосив, що "набирає людей в команду" та зібрався в турне
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Ексспікер Верховної Ради запустив сайт для "набору команди" й повідомив, що збирається незабаром відвідати кожен обласний центр України.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Команда Разумкова" в соціальній мережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди", - сказав Разумков.
За його словами, "долучитися до команди" можна, заповнивши анкету на сайті, або зателефонувавши за номером гарячої лінії.
"А я незабаром планую відвідати кожну область нашої держави", - додав Разумков.