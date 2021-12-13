Законопроєкт про тимчасові адміністрації завдасть непоправної шкоди інвестиційному клімату України, - UBTA

Проєкт закону про запровадження тимчасової адміністрації в енергокомпанії у поточній редакції створює великі корупційні ризики та завдасть збитків інвестиційному клімату України.

Про це йдеться у листі "Української асоціації бізнесу та торгівлі" до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра енергетики Германа Галущенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Асоціація ознайомилася із законопроєктом і може сказати, що у поточній редакції він створює великі корупційні ризики, а також відкриває можливість для порушення прав інвесторів, що зашкодить і так поганому інвестиційному клімату в Україні", - йдеться в ньому.

Зазначається, що міжнародне співтовариство вже отримало негативний сигнал після публікації законопроєкту, оскільки його ухвалення дозволить владі здійснювати безпідставний тиск на бізнес.

В асоціації наголосили, що український бізнес є залежним від залученого капіталу, зокрема іноземного, через що існування в Україні подібних законів призведе до збільшення вартості залучення капіталу українським бізнесом, і як наслідок – зниження конкурентної спроможності українських виробників.

"Асоціація переконана, що ухвалення ініціативи завдасть великої шкоди не лише енергетичному сектору України, який і так перебуває у кризі, а й усьому інвестиційному клімату України. Саме тому ми звертаємось до Уряду України та Міністерства енергетики з проханням негайно відкликати цей законопроєкт або відправити його на суттєве доопрацювання для запобігання катастрофі інвестиційного клімату", - йдеться у листі.