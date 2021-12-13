Затримані в РФ за підозрою у зв'язках з Україною члени угруповання "МКУ" виявилися російськими націоналістами-язичниками, - ЗМІ

Угруповання "МКУ", 106 членів якого було затримано співробітниками російських спецслужб у понеділок у різних регіонах РФ, не є українською, як стверджують у ФСБ, а сповідує російський націоналізм і бореться за відродження Російської імперії.

Про це пише видання "Беларуская праўда", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже в ході первинного пошуку відповіді на запитання, а ким власне є "МКУ", стикаєшся з досить несподіваним поворотом та фактами. Вона складається виключно з російських громадян, які борються за відродження Російської імперії, а багато її учасників ще й є членами широковідомого "Російського корпусу" і проповідують язичництво, тобто уявити їх українськими націоналістами дуже складно", - йдеться у повідомленні.

У виданні наголошують на схожості "МКУ" з "недобитими" свого часу в РФ "націоналістами-язичниками".

"Що цікаво, ФСБ "бореться" з ними вже близько року, тому що вони постійно загрожують терактами, правда, досі так жодного і не вчинили", - повідомляється в матеріалі.

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Автори статті припускають, що затримання членів угруповання "МКУ" в РФ було зроблено в рамках подальшого нагнітання ситуації та пошуку приводів для розв'язання конфлікту з Україною, як аналог "гляйвицького інциденту", що спричинив початок Другої світової війни.

Інша висунута версія – залякування спецслужбами РФ власного населення Україною та українцями, що не виключає першу версію.

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