Вінницька та Хмельницька області з середи переходять у "жовту" зону
Про повідомив у телеграмі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - написав Немчінов.
Він також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими відвідувати громадські заклади у "жовтих" зонах можуть лише громадяни, які отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 та мають відповідний документ.
Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівники ресторанів, готелів і спортзалів також повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Одночасно для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Отже, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботу тих, хто не має одного з перерахованих документів.