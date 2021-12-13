Блінкен і Патрушев зараз одночасно перебувають в Індонезії, - ЗМІ
Про це пише АР, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про візит Патрушева посольство РФ в Індонезії оголосило незадовго до приземлення Блінкена, який прилетів, щоб виголосити промову про стратегію адміністрації президента Джо Байдена в Індо-Тихоокеанському регіоні.
При цьому, як пише АР, немає ознак того, що Блінкен і Патрушев планують звертати увагу на присутність одне одного у країні.
Влада Індонезії підкреслює, що візити російського та американського високопосадовців лише збіглись у часі.
Під час візиту в Індонезії Блінкен має зустрічі із місцевими високопосадовцями, зокрема, президентом Джоко Відодо, після чого вирушить до Малайзії й Таїланду, де, зокрема, обговорить питання свободи судноплавства у Південнокитайському морі.
Після візиту до Індонезії Патрушев вирушить у Камбоджу.