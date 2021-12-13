Новини

США можуть збільшити військову присутність в країнах НАТО на випадок вторгнення РФ в Україну

2 62763
США можуть збільшити військову присутність в країнах НАТО на випадок вторгнення РФ в Україну
Вашингтон розглядає можливість додаткового розміщення військ на ротаційній основі на східному фланзі НАТО на випадок "вторгнення Росії" в Україну.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників із НАТО були націлені збільшити присутність (у регіоні, - ред.), націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безперечно, ці заходи (США) розглядають на випадок, якщо Росія прийме рішення вторгнутися в Україну", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання журналіста, чи є план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО.

Читайте також: Помічник держсекретаря США Донфрід відвідає Україну і РФ для переговорів щодо дипломатичного врегулювання конфлікту, - Білий дім

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    зашибись!.. станут в Польше и будут наблюдать как у нас идет война с кацапами..
    спасибо, старина Вжо!.. и за Будапештский миморандум офигенное спасибо!..
    вернем вам должок, при случае!!!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    отлично - мы рады!
    только скажите, сколько нам нужно будет продержаться в Украине в случае агрессии , пока вы там у себя построите казармы для дополнительных сил..
    Год хватит?
  • вставай
    Очпуїтєльна допомога! Тільки куди той збільшений контингент побіжить, якщо ми не впораємось (тричі тьфу)?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини