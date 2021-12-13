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Арахамія про Гогілашвілі: Чиновники мають відповідати за брехню про іноземне громадянство

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Арахамія про Гогілашвілі: Чиновники мають відповідати за брехню про іноземне громадянство
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хоче посилити кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації про наявність іноземного громадянства у кандидатів на посади у владних структурах.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.

"Якщо хтось буде знати, що він збрехав, а потім це виявиться, і це кримінальний злочин, тоді, повірте мені, більшість людей вказуватимуть цю інформацію. Я вважаю, що цей випадок (із наявністю у ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі російського громадянства. - Ред.) має нас навчити. Я у січні підготую законодавчу ініціативу про зміни до норм про відповідальність за недостовірну інформацію в декларуванні", - зазначив нардеп.

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Арахамія наголосив, що кандидати в заступники міністрів проходять перевірку на наявність іноземного громадянства. "На ваш погляд, ЦВК та усі чинні органи перевіряють народних депутатів на наявність іноземних громадянств? Відповідь очевидна - перевіряють. Виявляються випадки, коли ця перевірка не дає результату, і знаходяться народні депутати, які мають іноземне громадянство? Такі випадки є", - додав він.

При цьому голова фракції "СН" не вважає за потрібне створювати ТСК для розслідування призначення Гогілашвілі на посаду: "Я не бачу такого великого суспільного значення цьому процесу. Ну, був заступник. Немає вже заступника. Рухаємось далі".

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є російське громадянство.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.

Топ коментарі

  • Павел Шульга
    Нет общественного значения? российский гражданин, без образования, наркоторговец, судимый, ватник назначен зам министра МВД и использовал армейский транспорт, переданный США, и охраняемый офицерами ГУР? и нет общественного значения? я так понимаю. для арахамий это дело привычное, а дла народа Украины значение есть.. кто назначил и зачем
  • Игнатьев Фион
    Заступник міністра - громадянин країни окупанта і це не має суспільного значення. Вони, що всі там у нього коксом тарилися?
  • mrSmith
    Как это, "движемся дальше"?
    Я к примеру, не против немного притормозить.
    Есть несколько вопросов.
    Во первых, это кацапско-грузинское мурло оскорбило сотрудников полиции и угрожало им: где административный протокол?
    Во вторых, помимо гражданства парашки, еще была судимость за наркоторговлю.
    Еще был факт награждения этого существа: очень хочется узнать за какие такие заслуги.
    Также, выяснилось что его жена, является секретаршей зеленского, но при этом, не оформлена как госслужащий официально.
    Фактически, она получила доступ к государственной тайне, без каких либо биографических проверок со стороны спецслужб, без оформления допуска и при этом - не несет никакой ответственности в случае разглашения!
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