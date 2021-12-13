Головні новини 13 грудня: звільнення Гогілашвілі, санкції ЄС проти "вагнерівців"

Скандального заступника голови МВС звільнили, ЄС запровадив санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер", Росія шантажує НАТО війною - головні новини України 13 грудня.

Гогілашвілі звільнили

Скандальний Олександр Гогілашвілі - більше не заступник міністра внутрішніх справ. За сьогодні ми дізналися про нього багато нового: з’ясувалося, що у Гогілашвілі є громадянство РФ та судимість в Росії, а також що він брав участь у спільних з "оплотівцем" Олійником заходах. Опозиція вимагає розслідувати діяльність Гогілашвілі та позбавити його дружину Левченко доступу до ОП. Влада обіцяє посилити відповідальність для чиновників за брехню про іноземне громадянство.

Санкції проти "вагнерівців"

Європейський Союз запровадив санкції проти російської ПВК "Вагнер" й низки пов'язаних з нею осіб та організацій. В основі санкцій - дані від українських розвідників, - твердить журналіст-розслідувач Хрісто Грозєв.

Росія погрожує війною, якщо НАТО не пообіцяє не розширюватися

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що якщо НАТО та Сполучені Штати не дадуть гарантій щодо не розміщення нових озброєнь у Європі, то Росія готова дати на це відповідь за допомогою зброї або технічних засобів. США повідомляють, що можуть на випадок вторгнення РФ в Україну збільшити військову присутність у країнах-членах НАТО.

Меркель блокувала продаж зброї Україні

Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО, - пише німецьке видання Bild.

ФСБ твердить, що затримала 106 "українських націоналістів"

ФСБ Росії заявляє про затримала у 37 російських регіонах 106 нібито прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ". Російські силовики запевняють, що двоє з цих людей готували напади на освітні установи. Ця інформація не відповідає дійсності: затримані є членами угруповання, що сповідує не український, а російський націоналізм і бореться за відродження Російської імперії.

Свіжі рейтинги

У "ЄС" - 19,8%, у "СН" - 18,4%, у "Батьківщини" - 9,1%, у ОПЗЖ - 9%. Прохідний бар’єр також могли б подолати "Сила і честь" із 7%, "Радикальна партія" з 5,2% та "Українська стратегія Гройсмана" з 5,1%.

Почали приймати заявки на "тисячу Зеленського"

Заявки прийматимуть до 29 грудня. Подати їх треба через додаток "Дія", от інструкція.

Сьогодні ж влада оголосила, що українці віком 60 та більше зможуть витратити ці кошти на ліки.