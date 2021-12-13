Зеленський, Дуда і Науседа зустрінуться 20 грудня в Україні

Саміт Люблінського трикутника на рівні президентів відбудеться 20 грудня в Україні.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа і Володимир Зеленський зустрінуться 20 грудня в Україні у рамках Люблінського трикутника, аби говорити про безпекову ситуацію в нашому регіоні",- написав Кумох.

Як зазначив міністр канцелярії президента РП, візит президентів Польщі та Литви також є "вираженням підтримки Україні у світлі російського тиску і провокацій". "Обидві країни підтримують євроатлантичну інтеграцію України", - наголосив Кумох.

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Як повідомлялося, Люблінський трикутник - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. Рішення про створення Люблінського трикутника було ухвалено 28 липня 2020 року міністрами закордонних справ України, Литви та Польщі, які підписали Декларацію про створення нового регіонального об’єднання.