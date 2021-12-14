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Газу в сховищах вистачить, аби безперебійно пройти зиму, - Вітренко

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Газу в сховищах вистачить, аби безперебійно пройти зиму, - Вітренко
В українських підземних сховищах газу є достатні запаси "блакитного палива", на весь зимовий сезон.

Про це е заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз у нас у сховищах нормальні обсяги газу... Тому з точки зору очікувань, за нормальних обставин не має бути проблем. Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно", - сказав Вітренко.

Очільник "Нафтогазу" також прокоментував дані Держстату, згідно з якими у жовтні збільшилися нарахування за житлово-комунальні послуги у порівнянні з жовтнем 2020 року. Він наголосив, що обсяги нарахування до сплати за жовтень минулого року включають реально спожиті комунальні послуги.

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"Ми бачимо, що цього жовтня споживання населення зросло. Тобто, ми більше віддаємо газу для потреб населення", - прокоментував Вітренко.

Він пов'язує це із ранішим початком опалювального сезону та збільшенням споживання окремими домогосподарствами. За словами Вітренка, через це могли зрости нарахування за комунальні послуги.

Крім того, у порівнянні з жовтнем 2020 року зросла ціна газу для споживачів, які опалюють домівки газом: минулого року 1 кубометр коштував близько 5 грн, а цьогоріч - близько 8 грн. Тарифи ж на централізоване опалення у порівнянні з 2020 роком не змінилися.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    "Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно" Джерело: https://censor.net/ua/n3305022

    "Як тоді" - це при "баригах-папєрєдніках"? Тоді скажіть: а чому "тоді" я вдома міг сидіть у спідньому і періодично провітрювати квартиру, а зараз сежу вдягнений і на провітрювання відкриваю лише тоді, коли з дому вихожу до магазину? А зими ще не було... А платіжка за опалення більша, ніж при "баригах" зимою...

    Содіваюсь, що сєкта "па пріколу", "хоть паржом", "аби не Порох" радіє таким змінам в свому житті!
  • Павло ШОвте
    Ну а що, одному Герусу бабло рубати, Арахамія захотів і собі долю
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    закрой методичку и читай умные комменты над твоими....если сможешь прочесть и понять
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