Газу в сховищах вистачить, аби безперебійно пройти зиму, - Вітренко

В українських підземних сховищах газу є достатні запаси "блакитного палива", на весь зимовий сезон.

Про це е заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз у нас у сховищах нормальні обсяги газу... Тому з точки зору очікувань, за нормальних обставин не має бути проблем. Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно", - сказав Вітренко.

Очільник "Нафтогазу" також прокоментував дані Держстату, згідно з якими у жовтні збільшилися нарахування за житлово-комунальні послуги у порівнянні з жовтнем 2020 року. Він наголосив, що обсяги нарахування до сплати за жовтень минулого року включають реально спожиті комунальні послуги.

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"Ми бачимо, що цього жовтня споживання населення зросло. Тобто, ми більше віддаємо газу для потреб населення", - прокоментував Вітренко.

Він пов'язує це із ранішим початком опалювального сезону та збільшенням споживання окремими домогосподарствами. За словами Вітренка, через це могли зрости нарахування за комунальні послуги.

Крім того, у порівнянні з жовтнем 2020 року зросла ціна газу для споживачів, які опалюють домівки газом: минулого року 1 кубометр коштував близько 5 грн, а цьогоріч - близько 8 грн. Тарифи ж на централізоване опалення у порівнянні з 2020 роком не змінилися.

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