Шість кораблів з вугіллям мають прибути до кінця року, - Шурма

В Офісі Президента розраховують на прибуття до України близько 6 кораблів з вугіллям до кінця 2021 року. Потім очікується прибуття 6-10 кораблів щомісяця.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогоднішній день 2 кораблі вже знаходяться під розвантаженням у портах, ще близько 6 кораблів ми очікуємо до кінця грудня", - сказав Шурма, додавши, що до кінця року запаси вугілля досягнуть 800 тис. тонн.

Шурма зауважив, що в Україні достатній видобуток вугілля для забезпечення достатньої кількості палива на складах теплової генерації - до 1,3 млн тонн на місяць. Крім того, є стабільний імпорт із Польщі в обсягах 100-120 тис. тонн на місяць.

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"Для того, щоб поновлювати ці склади, ми щомісячно будемо імпортувати від 6 до 10 кораблів", - повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Він зазначив, що імпортують вугілля холдинг ДТЕК та ПАТ "Центренерго".