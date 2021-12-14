Зеленський призначив на посади 8 суддів
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив суддів місцевих судів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Зеленський призначив:
- Ігоря Битяка на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області;
- Світлану Суботіну - суддею Криворізького районного суду Дніпропетровської області;
- Діану Ісаєву - суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
- Дар’ю Ніколенко - суддею Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
- Марину Шевченко - суддею Лисичанського міського суду Луганської області;
- Петра Кравченка - суддею Тарутинського районного суду Одеської області;
- Оксану Гриновець - суддею Козівського районного суду Тернопільської області
- Наталію Алексашину - суддею Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області.