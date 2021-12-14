Новини • Правосуддя

Зеленський призначив на посади 8 суддів

4 96329
Зеленський призначив на посади 8 суддів
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив суддів місцевих судів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зеленський призначив:

  1. Ігоря Битяка на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області;
  2. Світлану Суботіну - суддею Криворізького районного суду Дніпропетровської області;
  3. Діану Ісаєву - суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
  4. Дар’ю Ніколенко - суддею Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
  5. Марину Шевченко - суддею Лисичанського міського суду Луганської області;
  6. Петра Кравченка - суддею Тарутинського районного суду Одеської області;
  7. Оксану Гриновець - суддею Козівського районного суду Тернопільської області
  8. Наталію Алексашину - суддею Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу (оновлено)

Топ коментарі

  • Герхард
    Звучит, как катастрофа.

    Может вспомним удачные назначения ЗЕ...
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    А це хто? Маньяки, наркоторговці, чи зоофіли? Робимо ставки!
  • Нина Лабунская
    "Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!..."(Гёте)

    Уявляю, кого там єрмак напризначав.... єдине цікаво, скільки це коштує....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини