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"Деескалації напруги навколо України потрібно досягати за допомогою відлякування", - глава МЗС Польщі Рау

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"Деескалації напруги навколо України потрібно досягати за допомогою відлякування", - глава МЗС Польщі Рау
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив у понеділок, що метою Європейського Союзу та всієї трансатлантичної спільноти є "деескалація напруги навколо України", яка повинна бути досягнута "шляхом відлякування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на tvn24.pl.

"Щодо польської позиції, то я вказував, що мета Європейського Союзу, навіть усієї трансатлантичної спільноти – деескалація напруги навколо України, але цієї деескалації потрібно досягати за допомогою відлякування.

Якщо цієї симетрії не буде, це може стати стимулом для подальших дій Росії, які, на нашу думку, спрямовані на погіршення безпеки на східному фланзі як ЄС, так і НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися в понеділок, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкції проти Москви.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Меркель была против Украины в НАТО .
    а ОКАЗЫВАЕТСЯ ГЕРМАНИЯ РЕГУЛЯРНО НЕ ДОПЛАЧИВАЕТ В НАТО
    В 2020 она заплатила в НАТО всего 1,36% от ВВП вместо положенных 2%
    Трамп не зря с Германией ругался. Зато Германия себе северный поток строила - хитрожопые 😀
  • Leon Renk bcc9a743
    Занепокоєнням Капутіна не відлякаєте, діями і при тому військовими, ото відлякаєте!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так саме бункерне лапатне лайно й лякає увесь цивілізований світ голою смердючою лапатною дупою.Але ж вони чомусь лякаються...
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