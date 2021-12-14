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Україна не є кінцевою метою Путіна, він націлений на Європу, - Резніков

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Україна не є кінцевою метою Путіна, він націлений на Європу, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна не є кінцевою метою у війні, яку може розв’язати Путін, і якщо він розпочне її, то війна вестиметься й у Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив у інтерв’ю виданню Politico.

Резніков зазначив, що після розмови між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня Росія перекинула ще більше військ до українського кордону.

Глава Міноборони переконаний, що Україна, однак, не є кінцевою метою Путіна. Україна - це "географічний центр Європи", тому якщо розпочнеться війна, то вона "буде в Європі, а не тільки в Україні". Він вважає, що Путін зацікавлений не стільки в самій Україні, скільки в тому, щоб показати Європі, на що здатна Росія. "Ми - лише частина цього, це клітинка на шахівниці" великих російських амбіцій, додав він.

За словами Резнікова, нині на лінії від Криму до північно-західного кордону країни з Білоруссю зосереджено близько 100 тисяч російських військових. Це сили, які можуть атакувати відразу на декількох фронтах за допомогою артилерії, танків та авіації.

Будь-яке вторгнення стало б катастрофою як для України, так і Росії, оскільки призвело б до численних жертв та появи близько 5 млн біженців, зауважив міністр. "Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів з Росії повернуться додому в трунах... Це буде катастрофа", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО - це лише частина російської "тактики салямі" проти Альянсу, - Резніков

Український уряд особливо занепокоєний ситуацією на 15 атомних енергоблоках, які забезпечують близько половини енергії в країні. Будь-яка війна на території країни ставить ці об'єкти під загрозу, зазначив міністр, підкресливши, що ці станції подібні до ядерної бомби. Він нагадав аварії в Чорнобилі, та японській Фукусімі.

"Чи це реально для європейців?" - додав Резніков.

Зосередження російських військ уздовж сотень кілометрів кордону, за його словами, це спосіб розсіяти увагу Києва й виснажити українські Збройні Сили, які тепер змушені планувати відразу кілька непередбачених ситуацій.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою бійнею, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".

На початку грудня в МЗС РФ заявили, що Росія наполягає на конкретних термінах вироблення правових гарантій нерозширення НАТО на схід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив рішення союзників про майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі і наголосив, що Росія не має права вето на нього.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Націлений на Європу? А що робила влада Косоворотки Гундосовича цілих 2,5 роки, що ні разу не виконала оборонне замовлення? Кишенькове РНБО ні разу не збиралося по поводу невиконання цього замовлення і депутати Верховної Ради мовчали. Все направлялося на "Велике крадівництво".Таке враження, що це робилося спеціально, щоб московити(росіяни) не боялися нападати в інших місцях? Морально армію ослабили, найкращих офіцерів і бійців вичистили, армія наполовину із заробітчан "какая разница". На зовнішньому напрямку, за який відповідає президент - навіть не нуль, а відкотилися назад, зруйнували всю підтримку і майданчики для тиску на окупанта. Це наслідки політики 73%.
  • MyronMaG mm
    Після розвалу СССР Європа "расслабіла булкі" і засраша має її за "конфєтную лавку бєз продавца"
  • Sophia-Maria Duglass
    Юрий Луценко

    Юрій Луценко

    4 December, 12:06 ·



    Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.
    Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.

    Можу підтвердити 2 речі:
    1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)
    2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.

    Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.
    На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.

    Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»

    Свідків стає все більше.
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