В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 13 грудня в Україні:
зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134);
129 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 123 особи;
летальних випадків – 387;
одужало – 27 130 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 570 448 осіб;
одужало – 3 233 009 осіб;
летальних випадків – 91 602;
проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень", - розповіли в МОЗ.