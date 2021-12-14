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В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали
В Україні зафіксовано 7 283 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 14 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 13 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134);

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 129 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 123 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 летальних випадків – 387;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 одужало – 27 130 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 захворіло – 3 570 448 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 одужало – 3 233 009 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 летальних випадків – 91 602;

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 387 осіб, зафіксовано 7 283 нові випадки зараження, 27 130 осіб одужали 13

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Топ коментарі

  • Richard Goldring
    ех, ти, нерозумне. плетеш якихось "антивакценаторів" чи ще когось там. Це яскравий і самий що не є неповторний наслідок розвалу медицини (її хронічне недофінансування, примітивна організація і недолугий менеджмент). Але кому я це пишу...
  • Анатолий Панасюк
    Та там на обрії може ховатися північний хутряний звірок.
  • Владимир Шатанов
    В тени половина экономики страны. Сколько умирает от осложнений из-за ковид в "тени"? Областной морг в Николаеве задерживает похороны на 3--4 дня. Не успевают. Большой поток умерших. Не утверждаю, что это всё вирус виноват. Не оказывается своевременно медицинская помощь больным хроническими болезнями. Одно на другое накладывается.
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