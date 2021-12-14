Рада сьогодні планує розблокувати підписання "ресурсного закону" та встановити нове свято

Верховна Рада на засіданні у вівторок планує завершити розгляд проєктів постанов, які пропонують скасувати ухвалення закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

На початку засідання парламентарії завершать розгляд постанов про скасування про скасування рішення Верховної Ради від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600). На минулому пленарному засіданні депутати встигли відхилити 14 постанов із 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після відхилення усіх проєктів Голова ВР зможе підписати закон №5600 та передати його на підпис Президентові.

У другому читанні планується розгляд проєкту закону №5630 щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

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Парламентарії також розглянуть проєкти законів №4220 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" та №4409 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства".

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення передбачено президентський законопроєкт №6359 "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях".

У другому читанні депутати розглянуть законопроєкт №5465 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури".

Депутати також мають намір розглянути низку законопроєктів щодо медичної сфери: №6306 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги", №5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", №5873 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення", "Про лікарські засоби".

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На порядку денному також - президентський законопроєкт №5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності".

Парламентарії також мають розглянути законопроєкти №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей" та №5694 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана".