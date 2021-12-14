Рада сьогодні планує розблокувати підписання "ресурсного закону" та встановити нове свято
На початку засідання парламентарії завершать розгляд постанов про скасування про скасування рішення Верховної Ради від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600). На минулому пленарному засіданні депутати встигли відхилити 14 постанов із 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Після відхилення усіх проєктів Голова ВР зможе підписати закон №5600 та передати його на підпис Президентові.
У другому читанні планується розгляд проєкту закону №5630 щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Парламентарії також розглянуть проєкти законів №4220 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" та №4409 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства".
Для включення до порядку денного та ухвалення рішення передбачено президентський законопроєкт №6359 "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях".
У другому читанні депутати розглянуть законопроєкт №5465 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури".
Депутати також мають намір розглянути низку законопроєктів щодо медичної сфери: №6306 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги", №5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", №5873 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення", "Про лікарські засоби".
На порядку денному також - президентський законопроєкт №5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності".
Парламентарії також мають розглянути законопроєкти №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей" та №5694 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана".