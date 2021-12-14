Росія випередила США за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Україна - на сьомому місці. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 грудня у світі зареєстрували 472 594 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 247 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 271 122 671 випадків інфікування, з них 472 594 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 329 137 осіб, з них 5 247 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 243,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 17-ту, за летальними випадками - 7-му у світі та 4-ту в Європі.



