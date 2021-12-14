Тарифи на газ в Україні - невеликі, - "слуга народу" Шуляк
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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що тарифи на газ в Україні є невеликими.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", Шуляк заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
За її словами, нинішня ситуація з цінами на газ склалася через дії Російської Федерації. Від них потерпає не тільки Україна, а й інші європейські країни.
"На сьогодні тепло в домівках наших громадян є. Тарифи на газ є сталими та невеликими й держава їх на сьогодні може забезпечити", - додала Шуляк.