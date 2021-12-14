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"Слуги народу" не планують офлайн-заходу щодо підсумків року, - Арахамія

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"Слуги народу" не планують офлайн-заходу щодо підсумків року, - Арахамія
Фракція партії "Слуга народу" не планує проводити офлайн-захід, присвячений підсумкам роботи у 2021 році.

Про це голова фракції Давид Арахамія заявив на брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не будемо робити підсумковий захід. Якщо ми зробимо підсумковий захід, якийсь фуршет, нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Не зробимо фуршет – скажуть, що було якесь свято. Тому вирішили, що не будемо", – сказав Арахамія.

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Водночас він не виключає проведення такого заходу у форматі онлайн.

Як повідомлялося, з 14 по 17 грудня триватиме останній пленарний тиждень Верховної Ради у 2021 році.

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    А чим хвалитися?Покращенням життя наріду? Чи зрослим рейтингом?
  • Палєо Мустьє
    остаточне вирішення питання з занадто розжирілим населенням у них поки ще тільки в планах

    Після закінчення амністії ДПС перевірить всі доходи фізосіб з 1995 року, - Марченко
    https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594
  • aleks kyb
    А чого це? Ми з цікавістю послухали б про досягнення вашої фракції Слуг Бубочки,
    Та про досягнення вашого шефа - Осла Оманського.
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