"Слуги народу" не планують офлайн-заходу щодо підсумків року, - Арахамія
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Фракція партії "Слуга народу" не планує проводити офлайн-захід, присвячений підсумкам роботи у 2021 році.
Про це голова фракції Давид Арахамія заявив на брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не будемо робити підсумковий захід. Якщо ми зробимо підсумковий захід, якийсь фуршет, нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Не зробимо фуршет – скажуть, що було якесь свято. Тому вирішили, що не будемо", – сказав Арахамія.
Водночас він не виключає проведення такого заходу у форматі онлайн.
Як повідомлялося, з 14 по 17 грудня триватиме останній пленарний тиждень Верховної Ради у 2021 році.