Європарламент сьогодні проведе дебати через масштабне стягування військ РФ до кордонів України

У вівторок 14 грудня депутати Європарламенту обговорять ситуацію з військами Росії біля українського кордону та за два дні поставлять на голосування резолюцію з цього приводу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в оголошенні Європарламенту.

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Резолюцію винесуть на голосування у четвер 16 грудня.

"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14:12 щодо ситуації на українському кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії", - зазначив з цього приводу представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

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Нагадаємо, після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС - останньої у 2021 році - Боррель оголосив про домовленість глав МЗС, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкцій проти Москви та політичних наслідків.

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