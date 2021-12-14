У 2022 році почнеться будівництво одразу п'яти нових дитсадків на Київщині, - ОДА
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У 2022 році на Київщині почнеться будівництво одразу п’яти дитячих садочків у різних населених пунктах.
Про це повідомляє Київська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Це будуть абсолютно нові об’єкти, де дітям і вихователям буде комфортно та безпечно. Ще один важливий нюанс - так ми створимо додаткові місця для дошкільнят. А це особливо актуально, адже населення пристоличного регіону постійно зростає", - акцентував голова Київської ОДА Василь Володін.
До програми "Велике будівництво-2022" на Київщині будуть включені проєкти зі зведення дитсадків у Бобриці, Святопетрівському, Михайлівці-Рубежівці та Вишневому Бучанського району, а також Гатному Фастівського району.
Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента "Велике будівництво".