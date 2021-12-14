Попри рейди поліції, нелегальні цигарки duty free вільно продаються в Києві, - ЗМІ

Незважаючи на реалізацію правоохоронними органами операції "Акциз", спрямованої на виявлення нелегального тютюну, алкоголю та палива, цигарки без акцизних марок під виглядом товарів для duty free можна купити у Києві чи не у вільному продажу.

Про це розповіли журналісти програми "Особливий погляд", яка вийшла на "5 каналі". Вони провели експеримент і купили в одному з таких кіосків пачку без податків, а потім викликали поліцію.

Безстрокова операція Нацполіції "Акциз", мета якої – припинення нелегальної торгівлі паливом, алкоголем та тютюном, розпочалася з 1 листопада. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, з початку операції перевірено понад 86 тис. об'єктів нелегального ринку алкоголю та тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження.

За даними аналітиків Kantar Україна, 67% усієї нелегальної тютюнової продукції реалізується через нелегальні кіоски. У такому кіоску вартість пачки в 30 грн пояснили тим, що продукція призначена для магазинів безмитної торгівлі duty free і тим, що сигарети "йдуть з митниці". Чек покупцям не видали. Аналогічну пачку журналісти згодом купили у супермаркеті за 50 грн - у чеку вже вказано розмір акцизу (27 грн), ПДВ та роздрібний акциз.

Щоб припинити незаконну діяльність, репортери викликали нацполіцію. "За хвилину до приїзду слідчо-оперативної групи касирка вибігає з кіоску та закриває його на замок. Хто та як попередив жінку – незрозуміло", - констатують журналісти. Правоохоронці, які приїхали на місце, зафіксували заяву та залишили контакти для звернення до чергового.

Через кілька днів, коли автори сюжету повернулися на ту саму точку, кіоск продовжував успішно працювати. "Щоправда, тут посилили заходи безпеки. Як тільки ми починаємо фіксувати роботу, як касира одразу попереджають про це", - зазначає репортер.

За даними дослідження аналітичної компанії Kantar Україна, яке було оприлюднено на початку листопада, рівень нелегального ринку торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув уже 18,1%. Це близько 7,5 млрд цигарок на рік. У Kantar підрахували, що втрати бюджетів усіх рівнів від "сірої" торгівлі у 2021 році становитимуть близько 14 млрд грн. Це чверть запланованих державою прибутків від тютюнових акцизів.

У коментарях журналістам експерти підтвердили, що однією із причин активної роботи тіньового ринку тютюнової продукції є неефективна робота правоохоронців.

"Якщо порівнювати різні групи підакцизних товарів, то є досягнення у протидії нелегальному ринку палива, нелегальному ринку алкоголю, а на ринку тютюну, на жаль, одні поразки", - сказав в інтерв'ю програмі "Особливий погляд" на 5 каналі голова податкового комітету Данило Гетманцев . "Усі ці точки нелегальної торгівлі зазвичай кришуються тими самими правоохоронцями, вони всі чудово знають, де такий товар продають", - доповнює його колега Олександра Устінова.

"Це справді слабка робота правоохоронних органів усіх рівнів. Я не думаю, що тут треба говорити про непрофесіоналізм. Це просто заробляння грошей тими чи іншими чиновниками на тих чи інших рівнях. І до того, тут, напевно, не лише проблема силовиків, скільки і місцевої влади, і силовиків, і, по суті Києва (центральної влади, – ред.), який не може не помічати всі ці історії", - зазначає виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.