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Після закінчення пандемії світ залишиться з більш серйозними проблемами, ніж до її початку, - глава ВООЗ Гебреєсус

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Після закінчення пандемії світ залишиться з більш серйозними проблемами, ніж до її початку, - глава ВООЗ Гебреєсус
У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що після закінчення пандемії коронавірусу світ зіткнеться з більш серйозними викликами, ніж раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

"Коли пандемія закінчиться, ми залишимося з більш серйозними проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату та багато іншого", — зазначив він.

За його словами, пандемія показала людству, що "якщо здоров’я піддається ризику, то ризику піддається все". У зв’язку з цим потрібна "фундаментальна зміна" сприйняття цінності здоров’я.

Глава ВООЗ заявив про необхідність "сприяти економічному зростанню, заснованому на здоров'ї та добробуті людей та планети".

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"Пандемія привела нас до роздоріжжя доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який призвів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових та стійких суспільств", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    после 12 дозы вакцины ....- пипл сам будет искать и требовать 13-ю....
  • Alisa Ivanenko
    А с каких это пор , воз пиклуется бедностью, голодом, сменой климата. Чёрный ты уже прямо скажи, что мы столкнёмся с кучей мутаций. А вот от чего, потом объяснишь, когда придумаешь
  • я гражданин Украины
    суровые годы уходят...
    https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms
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