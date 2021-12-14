Після закінчення пандемії світ залишиться з більш серйозними проблемами, ніж до її початку, - глава ВООЗ Гебреєсус
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.
"Коли пандемія закінчиться, ми залишимося з більш серйозними проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату та багато іншого", — зазначив він.
За його словами, пандемія показала людству, що "якщо здоров’я піддається ризику, то ризику піддається все". У зв’язку з цим потрібна "фундаментальна зміна" сприйняття цінності здоров’я.
Глава ВООЗ заявив про необхідність "сприяти економічному зростанню, заснованому на здоров'ї та добробуті людей та планети".
"Пандемія привела нас до роздоріжжя доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який призвів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових та стійких суспільств", - наголосив він.