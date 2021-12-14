Міністерка економіки Свириденко про зростання цін: Україна працює на світових ринках та не може на це вплинути
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Перший віце-прем’єр - міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила причини зростанням цін в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це Свириденко заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Тому що є світові ціни, тому що є відкрита економіка України. І, звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, про які ви сказали", - відповіла міністерка на запитання про те, чому, якщо за підсумками 2021 року інфляція в Україні складе близько 10%, олія дорожчає на 60%.
За її словами, Україна працює на світових ринках, тому відбувається зростання цін, і вона не може на це вплинути.
"Ми можемо боротися тими інструментами, які я зазначила. Ми можемо впливати, скажімо, на ціну на газ тощо", - додала Свириденко.