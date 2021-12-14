Нардеп "Голосу" Рудик про Гогілашвілі: Питання кадрової політики Зеленського залишається відкритим - ще є не один щур у владних кабінетах

Фракція "Голос" долучатиметься до розслідування призначення на посаду колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

За її словами, реакція президента на ситуацію з Гогілашвілі була трохи запізнілою, адже його потрібно було звільняти одразу.

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"Але питання кадрової політики Зеленського та його команди залишається відкритим. Він приходив під егідою відсутності кумівства, а зараз ми бачимо, що це не просто кумівство, а злочинне кумівство, яке призводить до того, що у нас не один, як то кажуть, щур у владних кабінетах, а їх, скоріше за все, набагато більше. Як країна, яка у війні, ми повинні чітко усвідомлювати, які ризики несуть для нас такі призначення і те, що для президента і його команди є нормальним, що людина із можливим російським громадянством чи такою репутацією працює у владі", - зауважила голова партії "Голос".

Рудик також подякувала правоохоронцям, які гідно себе поводили під час конфлікту із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є російське громадянство.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.