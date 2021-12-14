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"Ресурсний закон" не зачепить малих підприємців та пересічних громадян, - ОП

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"Ресурсний закон" не зачепить малих підприємців та пересічних громадян, - ОП
Зміни до Податкового кодексу, які містяться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №5600, не зачеплять пересічних громадян.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися на структуру податків, яка була змінена цим законом, там практично не було жодного податку, який міг би зачепити малого підприємця і пересічного громадянина", - сказав Шурма.

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За його словами, зміни в першу чергу стосувалися ренти за видобуток корисних копалин, що дозволить вилучити частину надприбутків надрокористувачів. Також основні зміни стосуються аграрного сектору, який має значний рівень тінізації.

Інші зміни до податкового законодавства Шурма назвав незначними.

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    От підараси. Сільські мешканці,які мають пай-позбавлені права ставати на біржу і отримувати допомогу по безробіттю.ж А платити 1500 гривень за1 га повинні. Підняли б краще розмір податку на девіденти. З теперішніх 5% до 24%; як ФРН чи в Польщі.
  • Чайка Київ
    Тепер ці селяни з більшою охотою будуть позбавлятися землі. Чого пліснява і добивається.
  • q4ma
    Чергова брехня/локшина на вуха зелохів.
    - плата з 1 га (для всіх селян)
    - податок на продаж городини.
    Чи той, хто в селі має 2-3 га землі, чи виростили свиню (одну!!!), та хочуть продати на базарі м'ясо, чи трима корову та продає на базарі молоко та сир, чи продає на тому ж базарі городину з свого городу - то вже не пересічні громадяни, а майже олігархи?
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