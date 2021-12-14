"Ресурсний закон" не зачепить малих підприємців та пересічних громадян, - ОП

Зміни до Податкового кодексу, які містяться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №5600, не зачеплять пересічних громадян.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися на структуру податків, яка була змінена цим законом, там практично не було жодного податку, який міг би зачепити малого підприємця і пересічного громадянина", - сказав Шурма.

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За його словами, зміни в першу чергу стосувалися ренти за видобуток корисних копалин, що дозволить вилучити частину надприбутків надрокористувачів. Також основні зміни стосуються аграрного сектору, який має значний рівень тінізації.

Інші зміни до податкового законодавства Шурма назвав незначними.