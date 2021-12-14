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Союз РФ та Білорусі буде більш потужним, ніж ЄС, - Лукашенко

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Союз РФ та Білорусі буде більш потужним, ніж ЄС, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що союз Білорусі та Росії буде "більш потужним, продуманим та просунутим інтеграційним об'єднанням", ніж Європейський Союз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"По-перше, тому що ми врахуємо всі помилки Європейського Союзу, щоб їх не повторювати, а досвід будемо використовувати, позитивний досвід, який корисний для нас. І, по-друге, ми ж вийшли з єдиної держави, з Радянського Союзу, і ми багато вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого і що нам в майбутньому не стане в пригоді", - зазначив білоруський диктатор.

Лукашенко сказав, що союз його країни та Росії "буде більш потужний, продуманий і просунутий".

"Ми не ставимо перед собою ніяких термінів. Двадцять п'ятий, тридцятий або якийсь там рік. Ми йтимемо... крок за кроком", - додав він.

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Топ коментарі

  • Віталій Маркович
  • Шрек Баблокат
    так и сказал: "союз РФ и Беларуси будет мощнее чем ЕС"..
  • я гражданин Украины
    о да конечно - еще в придачу возьмите КНДР ...
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