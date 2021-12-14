Опір боротьбі зі "скрутками" є навіть на рівні вищого керівництва ДПС, але ми працюємо жорстко, - "слуга народу" Гетманцев
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді розповів нардеп "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
За його словами, все, що зараз відбувається у Державній податковій службі є безпрецедентним.
"Усі ви помітили інформаційний фон, який створюється конвертаторами і, на жаль, недобросовісними держслужбовцями в середині Державної податкової служби, які опираються змінам. Але ми дійсно минулого тижня повністю припинили зловживання з ПДВ – так звані скрутки", - зауважив нардеп.
Гетманцев розказав, що фінансовий комітет Верховної Ради взявся за контроль здійснення боротьби з незаконними діями у податковій.
"Чому раніше не вдавалося? Тому що система є надміцною. Будь-яка людина, яка сюди потрапляла, ставала її складовою, а також тих корупційних схем, які діють у податковій службі. Сьогодні ми їх припинили. Ми працюємо жорстко, але є опір навіть на рівні вищого керівництва Державної податкової служби. Ми його у бідь-якому разі зламаємо", - пообіцяв "слуга народу".
Нардеп також пообіцяв, що жодний посадовець, який брав участь у "скрутках", не залишиться непокараним.