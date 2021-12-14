Близько 110 тис. українців протермінували другу дозу вакцини проти COVID-19, - Кузін
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Станом на 14 грудня принаймні одну дозу щеплення отримали понад 14 мільйонів громадян.
Про це під час брифінгу заявив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз обов'язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Водночас, близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу", - сказав головний санлікар.
Кузін нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцини Comirnaty - 21 день, Moderna - 28, CoronaVac - 14, AstraZeneca - 28.