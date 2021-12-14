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"Слуга народу" Шпак приєдналася до МФО "Розумна політика", - Разумков

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"Слуга народу" Шпак приєдналася до МФО "Розумна політика", - Разумков
Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об’єднання (МФО) "Розумна політика".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді розповів колишній спікер Дмитро Разумков.

"Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи, розширення і співпраці на користь і Верховної Ради, як інституції, і, головне, на користь всіх цих людей, які нас підтримують", - зауважив він.

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Топ коментарі

  • Виталик Головченко
    шо хорошего успела сделать этот народный депутат за время пребывания в стенах Парламента?
  • Чайка Київ
    Питання риторичне? Хто з плісняви зробив щось хороше для країни?
  • Василь Довганенко 7230397a
    Криси тікають з Зєліного корабля. Невже щось відчувають?
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